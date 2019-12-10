Тема:

Допинг-скандалы 32 минуты назад

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
10 декабря 201913:10

Мария Ласицкене: у легкоатлетов много вопросов к руководителям спорта

Мария Ласицкене

Мария Ласицкене
EPA

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене обратилась с открытым письмом к руководству Министерства спорта и Олимпийского комитета России после того, как стало известно, что WADA отстранила Россию на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях.

"Меня лишили российского флага в конце 2015 года. А окончательно его вернут, скорее всего, лишь в 2024-м, – говорится в письме Ласицкене, текст которого приводит "Чемпионат.com". – Я не судья и не палач, чтобы выносить вердикт и приводить в действие наказание для тех, кто в этом виноват. Я легкоатлет, у которого накопилось множество вопросов.

Так что же все-таки случилось с российской легкой атлетикой и ВФЛА в 2015 году? Мы провели внутреннее расследование? Кто в итоге был наказан? Ну, кроме тех попавшихся на допинге спортсменов и пяти-шести чиновников и тренеров, которых отстранила сама ИААФ. Или мы просто со всем согласились и не стали ничего выяснять дальше".

В своем письме Мария задалась вопросом, почему за столько лет в легкой атлетике не произошло изменений, почему по-прежнему используют запрещенные препараты, почему работают люди, пойманные на допинге, несмотря на то, что зачинщики скандала были убраны.

"Неужели Министерство спорта и ОКР все эти четыре года устраивала работа руководства ВФЛА? Тогда о какой тяжелой ситуации в федерации сейчас все говорят, если Шляхтин и его команда все это время всё делали правильно?", – пишет Ласицкене.

Спортсменка указывает на то, что Устав ВФЛА начинается со слов о том, что основная цель федерации – развитие, совершенствование и популяризация легкой атлетики, при этом большинство региональных федераций еле сводит концы с концами, а спортсмены в основном выступают за кубки и грамоты.

"Вы в курсе, что уровень результатов падает, а легкая атлетика уходит не только из телевизоров, но и из крупных российских городов, где уже почти не осталось открытых легкоатлетических стадионов? Разве все это не показатели работы?", – спрашивает россиянка.

Ласицкене задается вопросом, что конкретно сделали Министерство спорта и ОКР за последние четыре года, дабы защитить лично ее: "Вы же создали такое большое количество различных комиссий, но я нигде не нашла итоги их работы. А на сегодняшний день у меня нет нейтрального статуса и даже нет возможности получить его".

Мария говорит, что рассмотрит возможность подать в суд на Шляхтина, чьи действия привели к нынешней ситуации, а также спрашивает: "Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена?".

Напомним, Россия на четыре ближайших года лишилась права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а спортсмены страны не смогут выступать под национальным флагом.

Серия допинговых скандалов в России началась в 2014 году, когда немецкий телеканал ARD показал документальный фильм Хайо Зеппельта "Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей", в котором супруги Виталий и Юлия Степанова рассказали о приеме запрещенных препаратов, а также о подмене допинг-проб.

В 2015 году WADA создало независимую комиссию, которая провела расследование и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить Россию от международных соревнований. IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, а WADA признало деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу.

Весной 2016 года экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью The New York Times обвинил Россию в поддержке допинговой системы на государственном уровне. WADA пригласило канадского профессора Ричарда Макларена для расследования данных, предоставленных Родченковым.

Летом того же года Макларен опубликовал первую часть своего доклада, в которой утверждалось, что в России создана система по скрытию положительных допинг-проб. По итогам доклада WADA рекомендовала отстранить Россию от участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Несмотря на обвинения, МОК допустил российских спортсменов до Игр в Рио, за исключением легкоатлетов и тяжелоатлетов.

В декабре 2016 года Макларен опубликовал вторую часть доклада. Из документа стало известно, что в допинговую программу в России были вовлечены более тысячи спортсменов, среди которых несколько золотых медалистов Игр в Сочи.

Спустя год МОК не допустил Россию до зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. При этом, "чистым" российским спортсменам позволили выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом. После Игр в Южной Корее WADA восстановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Условием стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах. Россия выполнила обязательства, но с опозданием.

Эксперты WADA провели проверку, после чего сообщили, что в базу данных вплоть до 2019 года вносились изменения. На основании этой информации исполкому WADA рекомендовали дисквалифицировать Россию на четыре года и лишить права на проведение на ее территории международных турниров.

Ранее по теме

Сейчас

13:58

В Раду внесли проект об отмене закона о госязыке

13:44

Стало известно, где будет похоронен Лужков

13:23

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили огромные строки

12:45

Остравский убийца покончил с собой

12:13

Умер Юрий Лужков

11:38

Выросло число жертв стрельбы в чешской Остраве

11:07

Четыре человека погибли в результате стрельбы в чешской больнице

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стало известно, где будет похоронен Лужков

Стало известно, где будет похоронен Лужков

2 минуты назад
Соратники Лужкова выразили соболезнования в связи с его кончиной

Соратники Лужкова выразили соболезнования в связи с его кончиной

26 минут назад
От 19 лет до пожизненного: осуждены фигуранты дела о теракте в петербургском метро

От 19 лет до пожизненного: осуждены фигуранты дела о теракте в петербургском метро

15 минут назад
Полиция: остравский убийца покончил с собой

Полиция: остравский убийца покончил с собой

1 час назад

Трансляции

15:00

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
18:00

Встреча Владимира Путина с региональными уполномоченными по правам человека
Все трансляции
"По велению обстоятельств": скандальный сайт "Миротворец" объявил о закрытии

"По велению обстоятельств": скандальный сайт "Миротворец" объявил о закрытии

1 час назад
Глава крымского района погибла в лобовом столкновении двух машин

Глава крымского района погибла в лобовом столкновении двух машин

2 часа назад
11 впечатляющих фактов об экономике Нью-Йорка

11 впечатляющих фактов об экономике Нью-Йорка

3 часа назад
Соловьев Зеленскому: рад бы взять интервью, да СБУ не пускает

Соловьев Зеленскому: рад бы взять интервью, да СБУ не пускает

1 час назад
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

1 час назад
Мария Ласицкене: у легкоатлетов много вопросов к руководителям спорта

Мария Ласицкене: у легкоатлетов много вопросов к руководителям спорта

1 час назад
Кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

Кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

2 часа назад
Совместная пресс-конференция по итогам встречи в "нормандском формате"

Совместная пресс-конференция по итогам встречи в "нормандском формате"

3 часа назад
Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери

Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери

3 часа назад
"Виртуозы Италии" исполнят "Времена года" Вивальди в Доме музыки

"Виртуозы Италии" исполнят "Времена года" Вивальди в Доме музыки

3 часа назад
Продолжение легендарного сериала "Тайны следствия": новый сезон - на "России 1"

Продолжение легендарного сериала "Тайны следствия": новый сезон - на "России 1"

23 часа назад
Иэн Бостридж споет в "Зарядье" "Лебединую песнь"

Иэн Бостридж споет в "Зарядье" "Лебединую песнь"

09.12.2019 11:55
Смотрится на одном дыхании: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

Смотрится на одном дыхании: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

09.12.2019 11:53
Московский трафик, парковки и крупнейший в мире проект: эксклюзивное интервью мэра Собянина

Московский трафик, парковки и крупнейший в мире проект: эксклюзивное интервью мэра Собянина

08.12.2019 18:19
"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

06.12.2019 11:00
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

02.12.2019 09:15
Названы самые мощные флагманские смартфоны ноября

Названы самые мощные флагманские смартфоны ноября

21 минута назад
Лопаты в руки: в Магадане пьяных водителей хотят заставить убирать снег

Лопаты в руки: в Магадане пьяных водителей хотят заставить убирать снег

56 минут назад
Рэпер Juice Wrld умер, наглотавшись таблеток при попытке спрятать их от полиции

Рэпер Juice Wrld умер, наглотавшись таблеток при попытке спрятать их от полиции

1 час назад
Жириновский надеется, что в ближайшие 10 лет он найдет себе преемника

Жириновский надеется, что в ближайшие 10 лет он найдет себе преемника

1 час назад
Глава ФСБ сообщил о разоблачении 78 ячеек террористов с начала года

Глава ФСБ сообщил о разоблачении 78 ячеек террористов с начала года

1 час назад
Абрамович вновь ответил отказом на предложение о продаже "Челси"

Абрамович вновь ответил отказом на предложение о продаже "Челси"

2 часа назад
Суд арестовал водителя, задавившего трех пешеходов возле "Окружной"

Суд арестовал водителя, задавившего трех пешеходов возле "Окружной"

2 часа назад
В Москве проверяют анонимные угрозы о минировании 30 станций метро

В Москве проверяют анонимные угрозы о минировании 30 станций метро

2 часа назад
Пьяный, несовершеннолетний, без прав: опасное задержание нетрезвого водителя попало на видео

Пьяный, несовершеннолетний, без прав: опасное задержание нетрезвого водителя попало на видео

3 часа назад
Из-за лопнувшей трубы 20 тысяч жителей Курска остались без воды и отопления

Из-за лопнувшей трубы 20 тысяч жителей Курска остались без воды и отопления

3 часа назад
Новый год в Подмосковье: падающие цены не оживили спрос на аренду коттеджей

Новый год в Подмосковье: падающие цены не оживили спрос на аренду коттеджей

4 часа назад
"Позорят Путина". Тарасова жестко высказалась после решения WADA

"Позорят Путина". Тарасова жестко высказалась после решения WADA

4 часа назад
ЦОДД попросил москвичей пересесть на метро из-за пробок

ЦОДД попросил москвичей пересесть на метро из-за пробок

4 часа назад
WhatsApp прекратит работать на устаревших смартфонах

WhatsApp прекратит работать на устаревших смартфонах

4 часа назад
Российские фигуристки показали "Холодное сердце" на льду

Российские фигуристки показали "Холодное сердце" на льду

4 часа назад
Зонд "Паркер": погружения в атмосферу Солнца принесли удивительные открытия

Зонд "Паркер": погружения в атмосферу Солнца принесли удивительные открытия

4 часа назад
Глава МИД России прибыл в США, где встретится с Дональдом Трампом

Глава МИД России прибыл в США, где встретится с Дональдом Трампом

4 часа назад
Шестиметровые волны мешают поиску разбившегося самолета ВВС Чили

Шестиметровые волны мешают поиску разбившегося самолета ВВС Чили

5 часов назад
ДНК оливок: Роскачество исследовало российские майонезы

ДНК оливок: Роскачество исследовало российские майонезы

6 часов назад
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в массовом сбыте наркотиков

В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в массовом сбыте наркотиков

6 часов назад
Путин: убитый в Берлине - боевик, причастный к организации взрывов в метро Москвы

Путин: убитый в Берлине - боевик, причастный к организации взрывов в метро Москвы

6 часов назад
Экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль вспомнила о своем танце с Путиным

Экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль вспомнила о своем танце с Путиным

6 часов назад
Трамп: слежка ФБР за избирательным штабом президента – попытка госпереворота

Трамп: слежка ФБР за избирательным штабом президента – попытка госпереворота

7 часов назад
Путин: газ для потребителей на Украине может подешеветь на 25 процентов

Путин: газ для потребителей на Украине может подешеветь на 25 процентов

7 часов назад
"Пока ничья": Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным во Франции

"Пока ничья": Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным во Франции

9 часов назад
Умер вдохновитель Ice Bucket Challenge

Умер вдохновитель Ice Bucket Challenge

14 часов назад
Такого еще не было: в Голливуде приравняли внедорожник к актеру

Такого еще не было: в Голливуде приравняли внедорожник к актеру

15 часов назад
Задержан мужчина, порезавший ножом бывшую жену на глазах у ребенка

Задержан мужчина, порезавший ножом бывшую жену на глазах у ребенка

15 часов назад
Поражение мозга, ДЦП, эпилепсия: родители требуют наказать врачей роддома

Поражение мозга, ДЦП, эпилепсия: родители требуют наказать врачей роддома

16 часов назад
"След насильника". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"След насильника". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

20 часов назад
В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

04.12.2019 12:02

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку