Мария Ласицкене: у легкоатлетов много вопросов к руководителям спорта

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене обратилась с открытым письмом к руководству Министерства спорта и Олимпийского комитета России после того, как стало известно, что WADA отстранила Россию на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях.

"Меня лишили российского флага в конце 2015 года. А окончательно его вернут, скорее всего, лишь в 2024-м, – говорится в письме Ласицкене, текст которого приводит "Чемпионат.com". – Я не судья и не палач, чтобы выносить вердикт и приводить в действие наказание для тех, кто в этом виноват. Я легкоатлет, у которого накопилось множество вопросов.

Так что же все-таки случилось с российской легкой атлетикой и ВФЛА в 2015 году? Мы провели внутреннее расследование? Кто в итоге был наказан? Ну, кроме тех попавшихся на допинге спортсменов и пяти-шести чиновников и тренеров, которых отстранила сама ИААФ. Или мы просто со всем согласились и не стали ничего выяснять дальше".

В своем письме Мария задалась вопросом, почему за столько лет в легкой атлетике не произошло изменений, почему по-прежнему используют запрещенные препараты, почему работают люди, пойманные на допинге, несмотря на то, что зачинщики скандала были убраны.

"Неужели Министерство спорта и ОКР все эти четыре года устраивала работа руководства ВФЛА? Тогда о какой тяжелой ситуации в федерации сейчас все говорят, если Шляхтин и его команда все это время всё делали правильно?", – пишет Ласицкене.

Спортсменка указывает на то, что Устав ВФЛА начинается со слов о том, что основная цель федерации – развитие, совершенствование и популяризация легкой атлетики, при этом большинство региональных федераций еле сводит концы с концами, а спортсмены в основном выступают за кубки и грамоты.

"Вы в курсе, что уровень результатов падает, а легкая атлетика уходит не только из телевизоров, но и из крупных российских городов, где уже почти не осталось открытых легкоатлетических стадионов? Разве все это не показатели работы?", – спрашивает россиянка.

Ласицкене задается вопросом, что конкретно сделали Министерство спорта и ОКР за последние четыре года, дабы защитить лично ее: "Вы же создали такое большое количество различных комиссий, но я нигде не нашла итоги их работы. А на сегодняшний день у меня нет нейтрального статуса и даже нет возможности получить его".

Мария говорит, что рассмотрит возможность подать в суд на Шляхтина, чьи действия привели к нынешней ситуации, а также спрашивает: "Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена?".

Напомним, Россия на четыре ближайших года лишилась права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а спортсмены страны не смогут выступать под национальным флагом.

Серия допинговых скандалов в России началась в 2014 году, когда немецкий телеканал ARD показал документальный фильм Хайо Зеппельта "Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей", в котором супруги Виталий и Юлия Степанова рассказали о приеме запрещенных препаратов, а также о подмене допинг-проб.

В 2015 году WADA создало независимую комиссию, которая провела расследование и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить Россию от международных соревнований. IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, а WADA признало деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу.

Весной 2016 года экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью The New York Times обвинил Россию в поддержке допинговой системы на государственном уровне. WADA пригласило канадского профессора Ричарда Макларена для расследования данных, предоставленных Родченковым.

Летом того же года Макларен опубликовал первую часть своего доклада, в которой утверждалось, что в России создана система по скрытию положительных допинг-проб. По итогам доклада WADA рекомендовала отстранить Россию от участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Несмотря на обвинения, МОК допустил российских спортсменов до Игр в Рио, за исключением легкоатлетов и тяжелоатлетов.

В декабре 2016 года Макларен опубликовал вторую часть доклада. Из документа стало известно, что в допинговую программу в России были вовлечены более тысячи спортсменов, среди которых несколько золотых медалистов Игр в Сочи.

Спустя год МОК не допустил Россию до зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. При этом, "чистым" российским спортсменам позволили выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом. После Игр в Южной Корее WADA восстановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Условием стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах. Россия выполнила обязательства, но с опозданием.

Эксперты WADA провели проверку, после чего сообщили, что в базу данных вплоть до 2019 года вносились изменения. На основании этой информации исполкому WADA рекомендовали дисквалифицировать Россию на четыре года и лишить права на проведение на ее территории международных турниров.