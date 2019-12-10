Стало известно, где будет похоронен Лужков

Скончавшийся бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь мэра города Гульнара Пенькова.

По ее словам, дата похорон будет определена родственниками умершего, а для организации процесса похорон в московском правительстве уже создана специальная комиссия.

Юрий Лужков скончался в одной из медицинских клиник Мюнхена на 84-м году жизни. По данным источника в окружении экс-мэра, ранее ему была проведена операция на сердце.

В посольстве РФ в Германии ТАСС сообщили, что сейчас дипломаты находятся в постоянном контакте с представителями Лужкова для оказания помощи в оформлении необходимых документов и решения вопроса о доставке тела в Россию.

Некоторые СМИ поспешили сообщить, что гражданская церемония прощания с Лужковым состоится якобы в храме Христа Спасителя. Однако ключарь храма протоиерей Михаил Рязанцев не подтвердил эту информацию.

"Не бывает гражданских панихид в храме. В храме бывает либо отпевание, либо церковная панихида", — пояснил он РИА Новости, отметив, что насчет церковных поминовений в храм пока никто не обращался.

Юрий Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина.

С 1958 по 1987 годы занимал различные должности в НИИ пластических масс, в управлении Государственного комитета по химии, являлся директором ОКБ по автоматике при Министерстве химической промышленности СССР, гендиректором НПО "Нефтехимавтоматика" и начальником управления по науке и технике Министерства химической промышленности СССР.

В 1987 году был назначен первым зампредом исполнительного комитета московского Совета народных депутатов, а в июне 1991 года избран вице-мэром Москвы.

Должность столичного градоначальника Юрий Лужков занимал 18 лет — с 1992 по 2010 годы (переизбирался в 1996, 1999 и 2003 годах, затем пост перестал быть выборным). С июня 1996 года до августа 2001 года (до упразднения должности) одновременно был председателем правительства Москвы. С 2001 года Лужков также являлся сопредседателем высшего совета политической партии "Единая Россия".

Осенью 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ об отрешении Лужкова от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия президента РФ. После этого Лужков сразу же покинул и "Единую Россию".

В 2016 году Владимир Путин наградил Юрия Лужкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с формулировкой "За активную общественную деятельность".

В последние годы Юрий Лужков возглавлял собственный агрокомплекс "Веедерн" в Калининградской области. Занимался разведением овец и лошадей тракененской и ганноверской пород.