Лидер "Аквариума" дал бесплатный концерт в Уфе. Борис Гребенщиков порадовал посетителей одного из торговых комплексов столицы Башкортостана.

Подобные выступления уже стали для музыкантов группы хорошей традицией. "Песни в общественных пространствах" звучали в Тамбове, Воронеж, Перми и многих других российских городах. Был Борис Борисович с подобным мини-концертом и в Уфе — два года назад. Тогда рок-музыкант спел любимые песни перед началом своего большого концерта, напоминает ГТРК "Башкортостан".

В этот раз преданные поклонники всех возрастов собрались заблаговременно — место и время концерта стали известны заранее.