Экс-глава WADA Паунд: поход России в CAS – пустая трата времени

Бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд считает, что возможное обращение представителей России в Спортивный арбитражный суд (CAS) на недавнее решение WADA будет пустой тратой времени и денег. "Доказательств нарушений достаточно", — считает Паунд.

"Ожидается, что российская сторона пойдет в CAS, но, учитывая доказательства, думаю, это пустая трата времени и денег", — цитирует Паунда РИА Новости. По его словам, такой поход по инстанциям только отдалит возвращение россиян в международную спортивную семью, ведь срок отстранения наших атлетов не начнется до тех пор, пока не будут рассмотрены все апелляции.

Паунд уверен, что в российском спорте есть значительные проблемы и нужны серьезные изменения: "Я считаю, что российская сторона должна признать наличие проблем и начать исправлять ситуацию, менять систему в самое ближайшее время. Иначе это может затянуться на долгий срок".

По мнению бывшего главы WADA, новые рекомендации его организации в отношении россиян похожи на те, которые были в 2016 году, когда нашу страну хотели отстранить от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, но затем дали шанс отдельным спортсменам. Паунд уверен, что МОК согласится с ними и будет следовать решению WADA.