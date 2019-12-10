Москва лужковская: чем запомнился экс-мэр, возглавлявший столицу 18 лет

Москвичи вспоминают Юрия Лужкова, руководившего столицей 18 лет. Он ушел из жизни 10 декабря во время плановой операции в клинике Мюнхена. Юрию Михайловичу было 83 года.

В последний раз на публике его видели меньше месяца назад: 22 ноября он вместе с супругой Еленой Батуриной посетил в Мадриде теннисный турнир – Кубок Дэвиса, где болел за российских спортсменов.

Как пишет "МК", Лужков выглядел бодрым и загорелым, хотя и немного грустным.

После отставки в 2010 году Юрий Михайлович уехал из Москвы в город Озерск Калининградской области и занялся фермерством, а два года назад представил автобиографическую книгу "Москва и жизнь".

Жителям столицы годы его управления городом запомнились многими масштабными проектами.

При нем был воссоздан Храм Христа Спасителя, Казанский собор и Иверские ворота, реконструирован Гостиный двор (над которым появилась современная стеклянная крыша), часть Китайгородской стены, Петровский путевой дворец, построен Манеж, обустроены несколько крупных московских парков – в частности, новую жизнь получили Коломенское, Царицыно, Кусково и Кузьминки.

При Лужкове же в столице начался "строительный бум" — возведение комплекса "Москва-Сити" и других небоскребов одновременно со сносом не только устаревших пятиэтажек — хрущевок, но и некоторых исторических зданий — например, знаменитого "Военторга".

Одновременно – с учетом увеличения количества транспорта и серьезной перегруженностью дорог – началось строительство крупных автомагистралей и транспортных развязок.

При Лужкове в 1990-е годы была существенно реконструирована МКАД, в столице появилось Третье транспортное кольцо, но при этом сократилась протяженность трамвайных линий.

В социальной сфере экс-мэр запомнился, прежде всего, доплатами всем постоянно проживающим в Москве пенсионерам суммы до городского "социального стандарта" в размере 10 275 рублей, которая в народе получила название "лужковская надбавка".

В эти же годы в центре Москвы появился, в частности, гигантский памятник Петру Первому работы Зураба Церетели, которому благоволил бывший мэр, а спортивные болельщики вспоминают о пластиковых креслах, которые были установлены при Лужкове на всех стадионах столицы.

Еще одно яркое мероприятие, которое проводилось в те годы в тесном сотрудничестве с партнерами из Баварии, — Фестиваль пива в Лужниках, наподобие немецкого "Октоберфеста". Очевидцы помнят, как Юрий Михайлович появлялся на его открытии в русском картузе и торжественно вскрывал первую бочку с пивом.

Нередко появлялся он и на других праздничных мероприятиях столицы и даже пел вместе с известными артистами, с которыми Лужкова связывала дружба.



Похоронят Юрия Михайловича Лужкова на Новодевичьем кладбище. Дата и время прощания с ним пока уточняются, сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.