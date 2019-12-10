Футболист "Локомотива" Мариу: у меня в России не было никаких проблем с расизмом

Португальский полузащитник миланского "Интера", выступающий на правах аренды за московский "Локомотив", Жоау Мариу рассказал о расизме в России и Италии.

"Знаю, что некоторые игроки здесь подвергались этому раньше, но у меня в России не было никаких проблем, – сообщил Мариу, слова которого приводит Sport24.ru. – Что касается Италии, то опять же – лично я с этим не сталкивался, но видел, что происходило с другими".

Португалец сообщил, что в Италии должны признать, что существует такая большая проблема, а затем начать с ней что-то делать.

Напомним, в среду, 11 декабря, "Локомотив" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет с мадридским "Атлетико". Начало – в 23:00 по московскому времени.

В группе D с 13 очками лидирует "Ювентус", досрочной оформивший себе выход в плей-офф турнира, на второй строчке расположился "Атлетико" (7 очков), на третьей – "Байер", на четвертой – "Локомотив" (3).