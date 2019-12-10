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Взрыв в метро Петербурга 15 минут назад

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10 декабря 201913:56

От 19 лет до пожизненного: осуждены фигуранты дела о теракте в петербургском метро

Петр Ковалев/ТАСС

Главный фигурант дела о терактах в питерском метро в апреле 2017 года приговорен к пожизненному заключению. Аброр Азимов признан виновным в участии в террористическом сообществе и в вовлечении в него своих знакомых, в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ.

Вердикт 2-го Западного окружного военного суда огласил судья Андрей Морозов, сообщает РИА Новости. Аброр Азимов поддерживал связь с террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым по телефону и интернету, обсуждал с ним детали готовящегося взрыва, а также переводил ему деньги.

По делу о теракте в метро Санкт-Петербурга были арестованы 11 человек. Соучастники теракта на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь", во время которого погибли 15 человек и сам смертник, получили крупные сроки заключения. Дело руководителей террористического сообщества Сирожидина Мухтарова и Бобиржона Махбубова выделено в отдельное производство. Мухтаров и Махбубов объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

К 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен Мухамадюсуп Эрматов, Ибрагим Эрматов — к 27 годам колонии строгого режима. К 22 годам колонии строгого режима приговорен Содик Ортик. Для соучастницы теракта Шохисты Каримовой наказание составит 20 лет колонии общего режима, столько же получили Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов и Азамжон Махмудов. Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев проведут в колонии строго режима 19 лет.

Во время теракта, проведенного этой террористической ячейкой, были ранены 66 человек. Ни один из подсудимых по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга своей вины в суде не признал.

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