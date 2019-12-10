Соратники Лужкова выразили соболезнования в связи с его кончиной

В мюнхенской клинике на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Политики, представители столичных властей и коллегиэкс-мэра выразили соболезнования в связи с его кончиной.

"Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного, жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей", – написал в Twitter московский градоначальник Сергей Собянин.

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 10, 2019

Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, который занимал пост вице-мэра Москвы с 1996 по 2005 год, назвал Лужкова "эпохой в жизни Москвы и страны".

"Я думаю, все, что было сделано под его руководством, еще и сегодня работает и будет продолжать работать многие годы", – сказал Шанцев в интервью РИА Новости.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников уверен, что память Лужкова будет увековечена в Москве.

"Были разные оценки его работы, но мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику", – заявил Шапошников агентству "Интерфакс".

Важную роль Лужкова в развитии Москвы отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что Лужков "был всесторонне развитым человеком, приложил максимум усилий для того, чтобы город развивался, крепчал, чтобы у города был более весомый бюджет, чтобы в Москве строилось жилье, строились дороги".

Соболезнования в связи с кончиной экс-мэра Москвы выразили в Севастополе. Сенатор Екатерина Алтабаева, представляющая в Совете Федерации этот город, назвала смерть Лужкова серьезной утратой.

"Севастопольцы всегда будут ему благодарны за то, что он сделал для нашего города и флота", – сказала Алтабаева, напомнив, что Лужков был организатором строительства жилых домов и кварталов для моряков-черноморцев, инициатором открытия в Севастополе филиала МГУ и Дома Москвы.

Заслуги Лужкова перед Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова отметил ректор вуза Виктор Садовничий.

"Юрий Михайлович сыграл огромную роль в развитии университета. Тогда по проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия", – сказал Садовничий.

Ректор МГУ добавил, что не так давно виделся с Лужковым.

"Он был полон сил, занимался сельским хозяйством у себя в Калининграде и был полон планов, он очень хотел заниматься наукой, разрабатывал некие подходы, в том числе к продолжительности жизни и к очистке воды", – добавил Садовничий.

В связи с кончиной экс-мэра Москвы высказался губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его мнению, проекты, которыми занимался Лужков в регионе, будут развиваться.

"Мы очень надеемся, что то предприятие, которое он создал в Озерском городском округе, будет развиваться. К сожалению, Юрий Михайлович, наверное, не сделал все то, что он планировал. Мы имели большие планы с ним и на фармацевтику, и были у него интересные идеи разные с переработкой гречки, отходов от этого производства", – сказал губернатор.

Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы в течение 18 лет – с 1992 по 2010 год. После ухода с поста мэра занялся бизнесом, разводил пчел, написал книгу "Москва и жизнь".