Российская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы голландский ПСВ примет норвежский "Русенборг". Обслужит встречу российская бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Помогать 36-летнему судье будут Антон Аверьянов и Алексей Лунев, четвертым рефери назначен Михаил Вилков.

В группе D с 12 очками лидирует "Спортинг", второе место занимает ЛАСК (10 очков), оба клуба гарантировали себе участие в плей-офф турнира. На третьей строчке расположился ПСВ (7), на четвертой – "Русенборг". Матч ПСВ – "Русенбург" состоится в четверг, 12 декабря.

Ранее стало известно, что во вторник, 10 декабря, бригада VAR из России впервые отработает на матче Лиги чемпионов. Противостояние "Боруссия" Д – "Славия" обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.