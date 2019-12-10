В Верховную Раду внесли инициативу об отмене закона о госязыке

В Верховную Раду Украины внесли проект об отмене закона о государственном языке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Друзья, внес в парламент законопроект о признании Закона о Государственном Языке утратившим силу", – написал депутат. По его словам, соответствующая инициатива была внесена "на базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской Комиссии".

"Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка", – отметил Бужанский.

Он выразил надежду на то, что новый закон будет отвечать интересам Украины и "европейским ценностям, о которых так много говорили авторы предыдущего закона".

10 декабря в Париже прошла встреча лидеров "нормандской четверки". Президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии собрались впервые после паузы в три года. Они обсудили ситуацию в Донбассе, возвращение к реализации минских соглашений и начало российско-украинского диалога по газу.

Как сообщалось 7 декабря, Венецианская комиссия Совета Европы обратилась к Украине с призывом пересмотреть закон о государственном языке. Этот закон, предусматривающий использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни, вступил в силу с середины мая, когда его подписал Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины.