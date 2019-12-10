Российский сторожевик отстрелялся в Черном море

Сторожевой корабль Черноморского флота "Адмирал Эссен" провел артиллерийские стрельбы в рамках комплексных учений, сообщат пресс-служба Министерства обороны. Кроме того, моряки отработали действия при пуске ракеты по вражескому кораблю.

Напомним, "Адмирал Эссен" спущен на воду в 2014 году, а через 2 года передан флоту. Боевое крещение сторожевик прошел в 2017 году, когда участвовал в операции по борьбе с терроризмом в Сирии. Корабль обстреливал позиции боевиков крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря.

Сторожевой корабль относится к проекту 11356. Водоизмещение – около 4 тысяч тонн, длина — 124 метра, экипаж – 180 человек. Основное вооружение – ракетный комплекс "Калибр". Помимо этого, "Адмирал Эссен" несет артиллерийскую установку А-190, реактивный бомбомет РБУ-6000, торпедный аппарат и многоцелевой вертолет Ка-27.

Оборонительное вооружение сторожевика – зенитная ракетная система средней дальности "Штиль-1" и артиллерийские установки АК-630.