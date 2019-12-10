Игроки недели КХЛ: Лехтонен, Пыленков, Старченко, Грубец

Континентальная хоккейная лига определила игроков-лауреатов тринадцатой недели регулярного чемпионата в традиционных четырёх номинациях. Лучшим защитником признан финн Микко Лехтонен из "Йокерита", вместе с командой одержавший победы во всех трёх матчах.

Вместе с Лехтоненом лауреатом стал еще один игрок обороны – защитник подмосковного "Витязя" Данилл Пыленков, который не завершил ни одну из четырех встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе полезности "+3".

Форвардом семидневки признан Роман Старченко из казахстанского "Барыса", одержавший с командой победы в двух из трех гостевых матчей, и забросивший в них 4 шайбы. Лучшим вратарём признан чех Шимон Грубец ("Куньлунь Ред Стар"), одержавший победы в двух матчах недели, отразивший 95,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,45.