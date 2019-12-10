"Стекла ломать": посадившая за руль сына челнинка опубликовала видео с угрозами от детей

Отбивавшаяся от критиков фразой "Вы не в праве меня судить" жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, посадившая за руль машины шестилетнего сына, стала фигурантом уголовного дела. Ей инкриминируют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставление ребенка в опасности. Максимальный срок наказания — до трех лет лишения свободы.

"Представляете, что мне говорят? Мы лишим тебя родительских прав, детей у тебя заберем. Дети, значит, ходят, попрошайничают деньги, потому что дома кушать нечего. На хлеб и воду попрошайничают. А я, значит, в это время хожу, гуляю, бухаю, что дети без присмотра. Представляете?" — поинтересовалась Алтынбаева у своих отпрысков.

Последние играли на компьютере и, если судить по записи, не обращали особого внимания на слова родительницы. Но стоило ей закончить речь, как старший тут же вступился за мать.

"Да хрен дождутся, я им буду в два часа ночи стекла ломать, чтобы к тебе, мамочка, прибежать!" — убеждает он.

Его младший брат пообещал устроить сладкую жизнь тем, кто грозит уголовным преследованием матери. Алтынбаевой инкриминируют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставление ребенка в опасности, которого она посадила за руль двигавшейся на скорости 130 километров в час машины. Позже на нее завели дело за вовлечение детей в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.

"Мама, они, что, нас решили запугать, что ли? Мы пуганые и без вас испугаемся!" — ответствовал старший.

Свою вину Алтынбаева не признает, на критику пользователей в соцсетях отвечает нападками и оскорблениями. Последний ролик был принят жителями Набережных Челнов в штыки, и не только из-за постановочного характера, но и из-за агрессивной реакции сыновей.

Сегодня она сообщила о пропаже сына, который куда-то пропал из школы.