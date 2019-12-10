Сбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году

Руководство Сбербанка заявило о намерении ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году. Об этом сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф, передает РИА Новости.

По итогам заседания набсовета Греф отметил, что банк выполняет большинство целевых показателей стратегии до 2020 года.

Согласно стратегии развития, прибыль группы Сбербанка в 2020 году прогнозируется на уровне 1 триллион рублей.

Между тем, чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 9 месяцев 2019 года сократилась на 3,4% — до 633 миллиардов рублей.