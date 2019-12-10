Депутат Верховной рады: мы от саммита ждали мира, а победил Порошенко

Итоги саммита в "нормандском формате" — это катастрофа для всех людей, которые ждали мира и верили, что Зеленский его принесет на Украину. Об этом заявил сопредседатель украинской партии "Оппозиционной платформы – За жизнь!" Вадим Рабинович, комментируя в эфире программы "60 минут" встречу "четверки".

"Мы ждали мира, а победил Порошенко. Мы ждали торжества здравого смысла, а победил Парубий. Мы ждали реальных изменений, а получили большое разочарование", — подчеркнул нардеп Верховной рады.



По его словам, лакмусовой бумажкой всего происходящего является сворачивание Порошенко и Парубием Майдана. "Они довольны, что добились своего", — сказал политик.

Рабинович отметил, что несмотря на достигнутые во время нормандской встречи тактические договоренности, слишком медленно делаются шаги по реализации Минских соглашений. Только через четыре месяца планируется новая встреча, на которой снова будут "договариваться о том, как договариваться".

"А нам как быть? Сколько еще должно пролиться крови, чтобы наконец договорились?" — возмутился политик.

При этом Рабинович обратил внимание, что протокол "нормандской встречи" от 2018 года, когда собирались Порошенко, Меркель, Путин и Макрон, слово в слово повторяет нынешний документ. "Ничего не поменялось. Они даже не переписывали формулировки", — констатировал он.

"Я вообще не верю теперь в возможность нормальной ситуации. Надо что-то коренным образом менять. Потому что нет договоренности по самому главному – Минским соглашениям. А стало быть нет базы для переговорного процесса между властями Украины и Донбасса", — заключил Рабинович.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — РФ, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на десятое декабря принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине для продолжения работы по урегулированию ситуации в Донбассе.