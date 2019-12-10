Хабенский и Большакова: Путин наградил правозащитников госпремиями

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за достижения в области правозащитной деятельности.

Лауреатами стали актер Константин Хабенский, учредивший благотворительный фонд, и председатель совета благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова.

Фонд Константина Хабенского уже больше 10 лет помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Благодаря ему адресную помощь получили более 2,5 тысяч детей. Организация "Союз семей военнослужащих России" отстаивает права военных и помогает родственникам тех, кто погиб при исполнении воинского долга, напоминает телеканал "Россия 24".