Сделала себя сама: "икона стиля" Понаровская в 13 лет весила 80 килограммов

"Она поет лучше, чем Лидия Клемент", – убеждала бабушка Ирины Понаровской ее отца – художественного руководителя ленинградского джазового оркестра, который и слышать не хотел о том, чтобы дочь стала эстрадной певицей.

Однако он же, оценив способности Ирины, в 1971 году предложил Анатолию Васильеву послушать дочь. Так Понаровская, которой было всего 17 лет, стала солисткой популярного тогда ВИА "Поющие гитары".

В "Судьбе человека" она рассказывает, что остальным участникам коллектива было под 30, но никто юную солистку не обижал – прежде всего, из уважения к ее папе. А он, в свою очередь, давал Ирине строгие наставления: "Если впустила мужчину в свой гостиничный номер, ожидай всего".

Поэтому, рассказывает Ирина, ее номер после выступлений на гастролях был закрыт. Однако вскоре ее сердце открылось навстречу чувствам худрука "Поющих гитар" Григория Клеймица.

Понаровская влюбилась в его талант и оценила чудесные, по ее словам, человеческие качества. Он стал ее первым мужем, но этот брак все-таки распался. Как и два следующих. Однако, признается певица, она вычеркнула из своей головы все плохое, что было связано с ее бывшими мужьями.

"Потому что дай бог, чтобы каждую женщину любили так, как любили меня", – говорит певица.

Успех к ней пришел рано: в 22 года Понаровская стала первой эстрадной певицей, которая сыграла в советской рок-опере "Орфей и Эвридика", а в 1976-м с триумфом выступила на фестивале в Сопоте.

Но в 25 произошла трагедия: Понаровская пережила клиническую смерть и чудом вернулась с того света. Возможно, сейчас предполагает певица, те испытания были даны ей для того, чтобы понять – что в жизни действительно важно, и сохранить себя на многие годы стройной, красивой и здоровой.

Что произошло с Ириной в 25 лет? Правда ли, что стройная, утонченная, с безупречным вкусом "мисс Шанель Советского Союза", как называли ее французы, в 13 лет весила 80 килограммов? Как Ирина смогла взять себя в руки, похудеть и стать "иконой стиля"?

Об этом Ирина Понаровская рассказывает в первой части программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".



В следующем выпуске программы – продолжение разговора с певицей, которая для многих женщин СССР была примером для подражания.