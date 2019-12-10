Отвалившийся кусок моста едва не упал на машину во Владимирской области. Видео

Автомобильный регистратор запечатлел момент инцидента с "участием" путепровода. Как утверждает автор ролика, события, попавшие на видео, произошли в минувший понедельник, 9 декабря, на территории Владимирской области.

На кадрах видно, как под мостом проехала фура, после чего от конструкции отвалился внушительный кусок, рухнувший прямо на проезжую часть.

Фрагмент перекрыл полосу, по которой двигался автомобиль, из которого велась съемка. Водитель благополучно увернулся от внезапно возникшего препятствия.