Ученые выяснили, как восстановить печень после потребления алкоголя

Ученые выяснили, что помогает восстановить печень после принятия алкоголя. Как сообщается в Journal of Medicinal Food, лактобактерии Lactobacillus rhamnosus (LGG) благотворно влияют на печень, поврежденную длительным употреблением спиртного.

К такому выводу пришла группа исследователей под руководством Юхуа Вана из Цзилиньского сельскохозяйственного университета в Китае. Они провели ряд опытов на мышах. Животным в течение восьми недель давали алкоголь, при этом последние две недели им также скармливали гранулы, содержащие LGG в разных дозах. Кроме того, мыши сидели на диете с высоким содержанием жиров.

В результате эксперимента у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, изменился кислотно-щелочной баланс кишечника, кроме того, у них заметили чрезмерный рост патогенных бактерий. Однако введение лактобактерий помогло восстановить микрофлору кишечника, уменьшить накопление жира и снизить степень воспаления в печени.

Лактобактерии содержатся в кисломолочных продуктах, таких как йогурт, творог, кефир и мягкий сыр. Они также входят в состав пробиотиков, регулирующих состав кишечной микробиоты.

3 декабря сообщалось о списке продуктов, которые способствуют профилактике рака. В списке оказались яблоки, морковь, крестоцветные овощи (брокколи, цветная и белокочанная капуста), рыбий жир, орехи, бобовые, кетчуп (томатный сок, томатная паста и другие продукты из вареных помидоров), а также кофе.