"Т-34" - фильм года в Одноклассниках

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги ежегодной премии "Самый ОК!", голосовании за лучший контент 2019 года. Пользователи OK выбирали победителей в шести номинациях: лучший фильм, сериал, шоу, хит, трансляции и блог. В голосовании приняли участие 1,7 миллиона пользователей.

За номинантов премии "Самый ОК!" отдавали голоса люди разных возрастов, но самой активной группой пользователей стали люди в возрасте от 26 до 45 лет (44%). Премия лучшего контента заинтересовала не только жителей России, в этом году номинантов активно поддерживали жители Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

Безоговорочным лидером в номинации "Лучший фильм" стала картина "Т-34" режиссера Алексея Сидорова. Военная драма набрала в голосовании 59% голосов.