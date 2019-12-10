Инсайдеры прочат Гвардиоле расставание с "Манчестер Сити"

Действующие чемпиона Англии из "Манчестер Сити", которые нынешний сезон в премьер-лиге начали не слишком хорошо, могут попрощаться с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Минувшая осень стала для испанского специалиста худшей в карьере.

При этом руководство "МанСити" рассматривает возможность замены сеньора Пепа на нового специалиста, сообщает британское издание The Mirror. Владельцы "горожан" всерьез полагают, что Гвардиола достиг в Англии потолка и уже не сможет вернуть ее к прежним результатам.

Гвардиола возглавил "Сити" в 2016 году и за это время выиграл вместе с "горожанами" семь трофеев: два чемпионских титула, по два Кубка лиги и Суперкубка, а также один трофей Кубка страны.