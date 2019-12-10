Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла солистка шведской поп-рок группы Roxette Мари Фредрикссон. Об этом сообщает газета AFTONBLADET, ссылаясь на менеджера коллектива Димберга Йернберга.

Мари Фредрикссон умерла утром в понедельник, 9 декабря, в своих апартаментах. Причиной смерти певицы стала ее прежняя болезнь. В начале 2000-х артистка перенесла операцию по удалению опухоли мозга.

Второй лидер группы Roxette Пер Гессле сообщил: "Совсем недавно мы с Мари сидели в моей маленькой квартире и делились мечтами. Спасибо, Мари, спасибо за все. Ты была уникальным музыкантом, певицей высокого уровня, которого мы вряд ли когда-нибудь снова достигнем. Ты разукрасила мои черно-белые песни самыми красивыми цветами".

Мари Фредрикссон в 1986 году объединилась с Гессле в дуэте под названием Roxette. Проект был успешен в Швеции. В то же время Фредрикссон продолжала заниматься сольной деятельностью.

Roxette стали успешны практически за одну ночь в 1988 году, записав хит The Look.



В сентябре 2002 года Мари Фредрикссон вернулась домой с утренней пробежки и почувствовала себя плохо. Она упала в обморок. Певицу доставили в больницу, где обнаружили опухоль мозга. Операцию по ее удалению провели через несколько недель, она прошла успешно. В течение нескольких лет Фредрикссон находилась на реабилитации. В октябре 2005 года было официально объявлено о выздоровлении артистки.