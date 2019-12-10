Петербург обеспечил всех очередников-афганцев жильем

Последние 17 воинов-афганецев сегодня получили ордера на новые квартиры. Таким образом, ни один из участников давней войны не стоит в очереди на жилье.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время празднования Дня воина-интернационалиста 15 февраля дал обещание до конца года обеспечить афганцев квадратными метрами. Об этом напоминает ГТРК "Санкт-Петербург". В этом году страна отмечает 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Для того, чтобы выполнить обещание, в городской бюджет внесены изменения: на приобретение квартир зарезервировали более 400 миллионов рублей.

За 2019 год 84 ветерана афганской войны получили квартиры из государственного жилищного фонда, одному из очередников предоставлена социальная выплата.