Дзюба сыграет ангела в детской комедии "Я не Дзюба"

Капитан сборной России, нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба сыграет себя в образе ангела в детской комедии "Я не Дзюба", об этом сообщил режиссер фильма Леонид Пляскин.

Фильм расскажет историю очень толстого мальчишки, который мечтает играть в футбол. Как сообщает "РИА Новости", по сюжету, к парню приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм.

Напомним, Дзюба с 11 мячами занимает первое место в бомбардирской гонке российской премьер-лиги, а "Зенит" с 45 очками ушел лидером чемпионата на зимний перерыв.