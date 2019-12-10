Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен"

Ведущий форвард футбольной сборной Франции и клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт со столичной командой. Давно ходят разговоры, что сам 20-летний француз хочет перебраться в мадридский "Реал", но парижане его не отпускают.

Мало того, сообщает испанское издание Marca, нападающего не устраивает, что руководители "ПСЖ" не хотят даже начинать переговоры с "Королевским клубом", который заинтересован в переходе игрока. Мбаппе не хочет продления контракта с чемпионами Франции, чтобы иметь возможность говорить с руководством клуба с позиции силы.

Действующий контракт Мбаппе, который перебрался в "ПСЖ" из "Монако", рассчитан до 2022 года. Интересно, что в момент переговоров с парижанами нападающий отказал "Реалу", который интересовался его кандидатурой еще два с половиной сезона назад.