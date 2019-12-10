Устроивший бойню в Остраве стрелок был недоволен лечением в госпитале

Устроивший стрельбу в госпитале в чешской Остраве мужчина проходил лечение в этом медицинском учреждении и жаловался на невнимательность персонала, сообщает iDnes.cz со ссылкой на коллег злоумышленника. Когда над его автомобилем завис полицейский вертолет, он свел счеты с жизнью с помощью пистолета CZ 75, из которого ранее убил шесть человек.

По данным издания, около 7 часов утра 10 декабря Цтирад В. (Ctirad V) — так зовут 42-летнего подозреваемого — зашел в клинику при Остравском университете, вытащил пистолет и потребовал от детей покинуть помещение. Как только захлопнулась дверь, мужчина открыл огонь, целясь в голову дожидавшимся приема людям.

По последним данным, пять человек он убил на месте, еще один пострадавший скончался на операционном столе, еще двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Сам Цтирад сел за руль машины и отправился домой, рядом с которым его и настигли стражи порядка, отследившие передвижение автомобиля с помощью камер наблюдения. Когда над машиной завис вертолет, стрелок покончил с собой из того же пистолета.

Известно, что Цтирад ранее был судим за имущественные преступления. Коллеги запомнили его как позитивного человека, который занимался спортом, катался на лыжах и часто приносил цветы в офис строительной компании. Последний месяц он почти не появлялся на работе — взял отпуск по болезни, жаловался на плохое самочувствие и сетовал на то, что никто из медиков не хочет оказывать ему помощь.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил, что полиция рассматривает месть как основной мотив нападения. Девушка Цтирада, работающая в этой же фирме, отказалась от комментариев.

Сегодняшняя стрельба в остравской больнице — вторая по числу жертв в Чехии. В феврале 2015 года в ресторане "Дружба" в Угерски-Броде безработный пенсионер застрелил семерых мужчин и одну женщину, а затем свел счеты с жизнью.