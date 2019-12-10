В Красноярске педофил за 3 года совратил 36 несовершеннолетних

В Красноярске перед судом предстанет 38-летний местный житель, обвиняемый в совершении насильственных действий в отношении малолетних и несовершеннолетних девочек. За три года преступник совратил 36 детей.

Житель Красноярска обвиняется в ряде преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса России. В числе злодеяний насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, изготовление и оборот материалов порнографического характера.

Действовал преступник в период с 2014 по июнь 2017 года. Он совершил ряд преступлений против половой свободы и неприкосновенности 36 малолетних и несовершеннолетних девочек в возрасте от 9 до 15 лет. Мужчина переписывался с ними в социальной сети "ВКонтакте". Общение содержало слова и фразы сексуального характера, а также порнографические снимки. С двумя несовершеннолетними злоумышленник вступил в интимную связь, сообщается на сайте Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Обвиняемый признал свою вину частично. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.