Мужчина месяц жил рядом с трупом отца из-за страха одиночества

Японец в течение месяца хранил дома тело умершего отца. 61-летний мужчина из Токио вел затворнический образ жизни и не хотел хоронить покойного из-за страха одиночества, пишет South China Morning Post.

91-летний отец японца умер в конце июля. Сын никому не сказал о смерти родителя. Он каждый день мыл и переодевал умершего. Тело стало разлагаться и испускать запах, это привлекло внимание соседей, которые и обратились в полицию.

Затворник предстал перед судом – обвинители настаивали на том, что мужчина скрывал смерть отца, чтобы получать его пенсию. Сторона обвинения просила для него наказание в виде года тюрьмы, однако приговорили японца к году лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Мужчина, который после смерти матери 40 лет не выходил из дома и нигде не работал, признался, что отец был его единственным другом.

"Я не мог вызвать скорую помощь, потому что боялся, что останусь совсем один, если моего отца заберут", – сказал отшельник в суде.

По статистике, в Японии сейчас проживают порядка 1,15 миллиона затворников-хикикимори. Они нигде не работают и живут за счет родителей. Профессор Университета Хоккайдо Макото Ватанабэ рассказал, что это явление зародилось в 1970-х годах, и тем, кто тогда выбрал жизнь отшельника, сейчас 50-60 лет, а их родители постепенно уходят из жизни. Японские власти разрабатывают меры помощи семьям, в которых живут хикикимори.