В Орле изготовители соцрекламы перепутали ветеранов с ветеринарами

Производитель рекламы по проекту "Социальная активность" нацпроекта "Образование" в Орловской области перепутал "ветеранов" и "ветеринаров". Социальная реклама с ошибкой появилась 9 декабря на электронном табло на 1-й Посадской улице Орла. В пресс-службе Орловской области заявили, что изменения в рекламный макет были внесены без согласования с заказчиком.

Вместо текста "Я забочусь о ветеранах вместе с "Волонтерами Победы" на экран было выведено "Я забочусь о ветеринарах вместе с "Волонтерами победы". Контекст и фотография при этом недвусмысленно указывали на то, что речь все же идет о ветеранах Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

От рекламного агентства "Четыре сезона", которое этой ошибкой "отрекламировало" себя на всю Россию, потребовали разметить федеральный макет с корректным текстом. Макет соцрекламы является единым для всей страны и не нуждался в адаптации под региональную специфику.

На сайте Госзакупок еще в сентябре было размещено извещение о проведении аукциона по проведению информационной кампании по популяризации добровольчества. Конкурс выиграла компания "Русские экраны", субподрядчиком компании выступило рекламное агентства "Четыре сезона".

Нацпроект "Образование" при этом, наверняка, не пострадал, а наоборот, приобрел. Теперь сотрудники "Четырех сезонов" наверняка заучат смысловые отличия между словами "ветеран" и "ветеринар".

Для справки: ветеран — вышедший в отставку военнослужащий, обычно участвовавший в боевых действиях; слово также используется для обозначения старого, заслуженного деятеля, работника из иных сфер деятельности, а ветеринар — специалист с соответствующим образованием, занимающийся лечением животных.