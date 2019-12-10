Трое работников уволены из столичной школы, где девочка провалилась сквозь стеклянный пол

Из столичной школы №491, где сквозь витражное стекло провалилась ученица 4 класса, уволены трое сотрудников. Помещение, в котором произошел инцидент, незамедлительно закрыли.

Ранее сообщалось, что из одной школ Москвы госпитализировали с переломом ученицу 4 класса. Во время урока физкультуры девочка спряталась в смежном помещении, где проходят занятия дополнительного образования. Пострадавшая забралась на метровую высоту и спрыгнула на витражное стекло, установленное в полу. Оно не выдержало удара и разбилось, а школьница провалилась с пятого на четвертый этаж. Пострадавшей является девочка из Ганы, которая вместе с семьей переехала в столицу.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", после служебного расследования были уволены учитель физической культуры, заместитель директора и руководитель образовательной организации. С родителями школьников провели беседу, в ходе которой рассказали о результатах проверки и ответили на интересующие их вопросы.