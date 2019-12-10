Появились кадры с места ДТП, унесшего жизни пяти человек в Воронежской области

Незадолго до полудня во вторник, 10 декабря, на трассе Москва – Астрахань в Борисоглебском районе Воронежской области произошло серьезное ДТП, унесшее несколько жизней.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, водитель микроавтобуса Peugeot Boxer не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Mercedes. После этого еще одним участником аварии стал легковой ВАЗ-2110, врезавшийся в Peugeot.

Жертвами трагедии стали пять человек – мужчина, управлявший микроавтобусом, и четверо его пассажиров. Все они скончались на месте.

Еще два человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.