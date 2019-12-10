Футболист Дмитрий Сычев в очередной раз завершил карьеру

Бывший нападающий футбольной сборной России, московский "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычев объявил о завершении профессиональной карьеры. Это не первый раз, когда форвард решил повесить бутсы на гвоздь, в августе он вернулся в футбол после предыдущего ухода.

"Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту, — сообщил игрок в социальной сети Instagram. – Для одних это холодное, взвешенное решение, для других – мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я скорее из второй категории".

"Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко", — признался футболист.

"Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается", — пишет Сычев.

Футболист, которому 36 лет, выступал за тамбовский и московский "Спартаки", французский "Марсель", "Локомотив", минское "Динамо". Последним клубом Сычев был "Пюник", за который он не провел ни одного матча.