Путин попросил у правозащитников поддержки в сфере спорта

Президент РФ Владимир Путин обратился к правозащитникам с просьбой максимально поддержать российских спортсменов.

Выступая сегодня на заседании Совета по правам человека в РФ, глава государства отметил, что членам совета необходимо задействовать все имеющиеся механизмы и использовать потенциал всех комиссий. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года из-за выявленных манипуляциях в данных московской антидопинговой лаборатории. Участвовать в соревнованиях смогут только "чистые" российские спортсмены, но под нейтральным флагом. Кроме того, Россия лишается права проводить у себя международные первенства.

Владимир Путин назвал это решение политическим и высказался против коллективной ответственности за допинг.

"Любое наказание должно быть индивидуальным. Если же речь идет о коллективном наказании, то становится понятно, что в основе решения лежат соображения политического характера, а не борьба за чистоту спорта", — пояснил президент РФ.