Ученый объяснил, кто и зачем написал "Т-34" на боку у белого медведя

Ученые объяснили, зачем написали на боку у белого медведя "Т-34". Животное с такой меткой было замечено в Архангельской области, на Новой Земле. Его сняли на видео вахтовики.

Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова РАН Илья Мордвинцев рассказал "Интерфаксу", что метка никак не связана с легендарным советским танком. Он пояснил, что "Т-34" означает точку, в которой животное было поймано и обездвижено.

"Медведь был отловлен на Новой Земле в ноябре. Их метят для того, чтобы знать, какой из них пришел на свалку близ поселка, и повторно не обездвиживать, не вызывать стресс у животного", – сказал эксперт.

Он добавил, что краска уже стерлась, так что надпись не мешает медведю жить привычной для него жизнью.

"Позавчера мы его видели на свалке, он уже белый, чистый и пушистый. Эта краска через 2-3 недели смывается", – отметил Мордвинцев.

Видео, на котором запечатлен медведь с надписью, взбудоражило интернет-аудиторию. Опубликовавший его сотрудник Всемирного фонда дикой природы Сергей Кавры высказал опасение, что медведь, утратив "защитный" окрас, не сможет незаметно охотиться и умрет от голода.

Как сообщалось ранее, нашествие белых медведей было зафиксировано на Чукотке. Более 50 животных собрались близ заполярного поселка Рыркайпий, где живут несколько сотен человек. Из-за теплой погоды Чукотское море не замерзло, поэтому медведи не смогли уйти по льду охотиться на морского зверя. В поисках пищи они вышли к жилым домам.