На юго-западе Москвы обнаружен труп девушки, завернутый в одеяло

Столичные следователи выясняют обстоятельства смерти девушки, труп которой был обнаружен в одной из квартир на юго-западе Москвы во вторник днем, 10 декабря.

Об инциденте сообщается на сайте Следственного комитета. Тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло, было обнаружено в квартире жилого дома по улице Академика Виноградова.

В настоящее время правоохранительные органы осматривают место преступления. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. По факту смерти девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство).