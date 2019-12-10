Пожарные потушили задымившуюся электричку в Тульской области. Видео

Во вторник, 10 декабря, на станции Ясногорск в Тульской области произошло возгорание в одном из вагонов электропоезда, следовавшего по маршруту Царицыно – Тула.

На место инцидента оперативно прибыли пожарные, быстро справившиеся с источником задымления – момент появление огнеборцев и запечатлел на видео случайный очевидец.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, в результате инцидента никто не пострадал.

Произошедшее не повлияло на график движения поездов.