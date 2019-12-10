"Жертв не выбирал": неуловимым убийцей двух девушек в Екатеринбурге оказался фотограф-любитель

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек в августе 2018 года. После проверки на полиграфе 34-летний Алексей Александров сознался в содеянном, ужаснув следователей признанием, что совершил убийство ради самого убийства. Допрос подозреваемого сняли на видео.

Страшные события произошли 26 августа 2018 года в Уктусском лесопарке. Злоумышленник на протяжении нескольких месяцев готовился преступлению: объезжал тропы, снимал местность с коптера, подыскивал места, где можно спрятать тела. В то же время дома он собрал несколько мощных пневматических ружей, которые и пустил в дело при первой возможности.

Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова в тот день выбрались на пикник, но вернуться домой им было не суждено. Александров заметил девушек, подошел вплотную и без лишних слов открыл огонь на поражение. Стрелял он металлическими шариками калибра 6,35 миллиметра, жертв добивал в упор. Солтанова скончалась на месте, Кузнецова — спустя пару дней в больнице.

"Просто хотел убить", — признался подозреваемый, поиски которого продолжались 470 дней.

За это время следователи допросили порядка 2 тысяч человек и провели свыше 300 различных экспертиз. Пневматическое оружие и вывело на подозреваемого — инженера на одном из местных предприятий, подрабатывавшего фотографом. Черту подвела проверка на полиграфе — Александров признался в содеянном. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.