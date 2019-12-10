Путин согласен, что присяжные должны заниматься делами о секспреступлениях и взятках

Президент РФ Владимир Путин считает, что к вопросу рассмотрения судом присяжных дел, связанных с должностными преступлениями и сексуального характера, можно вернуться.

Как передает телеканал "Россия 24", такое мнение глава государства высказал на заседании Совета при президенте РФ по правам человека.

Тем самым, руководитель страны отреагировал на предложение первого вице-президента Адвокатской палаты Москвы Генри Резника, который поднял вопрос о необходимости возвращения изначальной подсудности судов присяжных.

Известный адвокат отметил, что суды присяжных выносили до 80% обвинительных приговоров педофилам, а также чиновникам и правоохранителям, которые были обвинены во взяточничестве и коррупции.