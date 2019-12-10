Футболисты "Зенита" прогулялись по Лиссабону перед игрой с "Бенфикой"

Футболисты петербургского "Зенита" прогулялись по Лиссабону перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".

Напомним, матч "Бенфика" – "Зенит" состоится во вторник, 10 декабря, и пройдет на поле "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне, начало – в 23:00 по московскому времени. В группе G с десятью очками лидирует "РБ Лейпциг", досрочно гарантировавший себе участие в плей-офф турнира. По семь очков у "Зенита" и "Лиона".