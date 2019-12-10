Путин: без украинского закона об амнистии в Донбассе может повториться югославская Сребреница

Без закона об амнистии в отношении всех жителей Донбасса при установлении Киевом контроля на границе с России в регионе начнется Сребреница. С таким предупреждением выступил глава российского государства Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Этот вопрос был одной из тем дискуссии на встрече в Париже лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Путин подчеркнул, что о принятии закона об амнистии договорились еще в 2015 году. Решения есть, но ни одно из них не действует, подчеркнул Путин, выступая на заседании совета в прямом эфире телеканала "Россия 24". А украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками.

"Я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет", — констатировал Владимир Путин, напомнив на один из самых кровавых эпизодов боснийцской войны на Балканах 1992-1995 годов.

Эта проблема носит политический характер, отметил нестабильность украинской ситуации президент России. Он добавил, что видел, как Зеленский ведет дискуссию с националистами: "не понятно, кто там сильнее".

Не понятно, заявил Путин, что в Донбассе произойдет, если на эти территории без обеспечения гарантий людям войдут националисты.

При этом глава российского государства пообещал, что будет иметь в виду дела российских граждан, которые осуждены на Украине. По словам Путина, "эта проблема находится за пределами правового поля". Также Путин добавил, что все эти темы были предметом дискуссий в Елисейском дворце на встрече "нормандской четверки".

Он добавил, что вышел из резиденции президента Франции только в три часа ночи по московскому времени.

Встреча "нормандской четверки" произошла впервые за последние три года. Ранее встречи не проводились из-за нежелания Украины последовательно и четко выполнять условия Минских соглашений. Следующий нормандский саммит пройдет через 4 месяца.