Депздрав: увольнение заведующей роддомом №27 не связано с делом о халатности

Увольнение заведующей московским роддомом № 27 имени С​​​.И. Спасокукоцкого Марины Сармосян не связано с возбуждением и расследованием уголовного дела о халатности.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в столичном городском департаменте здравоохранения, подчеркнув, что решение было принято по итогам служебной проверки деятельности руководства роддома после ряда жалоб пациентов.

Отмечается, что кроме Сармосян своих постов лишились также заведующие отделений родильного дома.

Подчеркивается, что арест Сармосян стал для медицинской общественности настоящим потрясением, поскольку вряд ли женщина стала бы скрываться от правосудия и в данной ситуации можно было бы ограничится подпиской о невыезде или домашним арестом.

Экс-заведующая роддомом № 27 обвиняется в халатности и оказании небезопасных медицинских услуг.

Скандал разгорелся после того, как несколько пациенток рассказали о происходившем с ними в роддоме, в результате чего одна из них потеряла ребенка, у троих младенцы стали инвалидами.

Новым руководителем 27-го роддома назначена Елена Семейкина, которая до этого возглавляла родильный дом ГКБ имени Боткина (роддом номер 32).