Twitter назвал самые обсуждаемые события 2019 года

Twitter подвел итоги уходящего года и назвала его главные события. Соцсеть выделила самых популярных блогеров, наиболее интересные новости, а также записи, которые больше всего репостили пользователи.

Одним из самых обсуждаемых событий стал пожар в Соборе Парижской Богоматери, который произошел в апреле. За ним следует выход Великобритании из состава Евросоюза (Брексит) и массовые акции протеста в Венесуэле.

Наиболее популярными политиками были признаны нынешний президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также пользователи соцсети обсуждали российского и французского лидеров – Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Самыми популярными постами стали записи с фотографией куриного яйца (5,3 миллиона ретвитов) и видео, на котором группа молодых людей убегает от утенка.

Также одним из постов с наибольшим количеством ретвитов стала бессмысленная запись певицы Леди Гаги, состоящая из набора символов, опубликованная еще в 2012 году. Артистка, кстати, вошла в десятку самых обсуждаемых музыкантов.

AAAAAAAAAAAAAHHHHHRHRGRGRGRRRGURBHJB EORWPSOJWPJORGWOIRGWSGODEWPGOHEPW09GJEDPOKSD!!!!!!!!!!!!!!!0924QU8T63095JRGHWPE09UJ0PWHRGW — Lady Gaga (@ladygaga) November 7, 2012

Самыми обсуждаемыми телесериалами были признаны, в частности, "Игра престолов", "Очень странные вещи" и "Симпсоны". Из кинофильмов пользователи активнее всего обсуждали картины "Мстители: Финал", "История игрушек 4" и "Джокер".