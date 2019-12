Twitter назвал самые обсуждаемые события 2019 года

Twitter подвел итоги уходящего года и назвала его главные события. Соцсеть выделила самых популярных блогеров, наиболее интересные новости, а также записи, которые больше всего репостили пользователи.

Одним из самых обсуждаемых событий стал пожар в Соборе Парижской Богоматери, который произошел в апреле. За ним следует выход Великобритании из состава Евросоюза (Брексит) и массовые акции протеста в Венесуэле.

Наиболее популярными политиками были признаны нынешний президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также пользователи соцсети обсуждали российского и французского лидеров – Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Самыми популярными постами стали записи с фотографией куриного яйца (5,3 миллиона ретвитов) и видео, на котором группа молодых людей убегает от утенка.

