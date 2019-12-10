Путин назвал "чушью" отказ в инвалидности людям без парных органов

На заседании Совета при президенте РФ по правам человека, который состоялся 10 декабря, адвокат Шота Горгадзе на примере резонансных историй поднял вопрос о лишении инвалидности детей с раком сетчатки глаза (ретинобластомы).

При этом заболевании у детей ампутируется глаз, после чего необходимо ежегодно до наступления 18-летия (пока организм растет) менять глазной протез.

Адвокат обратил внимание Владимира Путина на то, что по действующим сейчас правилам (которые регулируются постановлением правительства и министерством труда) в случае наступления ремиссии ребенка, страдающего этим заболеванием, лишают инвалидности, и он, соответственно, лишается возможности бесплатной замены протеза.

Горгадзе сообщил, что в России это редкое заболевание: таких детей – не больше трех тысяч, а стоимость операции — примерно 20-30 тысяч рублей.

"Не в каждом городе семья может себе это позволить за свой счет", — отметил адвокат.

Он предложил внести ретинобластому в список заболеваний, по которому ребенок сможет претендовать на бесплатную операцию по замене протеза, и не будет лишаться инвалидности в случае ремиссии.

Путин назвал "чушью" отказ в продлении инвалидности людям, у которых отсутствует парный орган.

"То есть, если одной руки нет, человек уже не инвалид? Чушь, конечно", — сказал Путин, добавив, что "слов нет".

"Мы займемся этим", — пообещал президент на заседании Совета по правам человека, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".