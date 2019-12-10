Форвард "Зенита" Азмун: кто больше заслуживает, тот и пройдет в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".

В группе G сложилась удивительная ситуация. "Зенит" – второй, но выход в плей-офф больше зависит от противостояния "Лиона" и "Лейпцига".

— Думаю, хоть они (футболисты "Лейпцига", – прим.Ред) и обеспечили себе выход в плей-офф, у них тоже есть своя мотивация. "Лейпциг" наверняка хочет реабилитироваться за поражение от "Лиона" на своем поле и занять первое место в группе, – приводит слова Азмуна пресс-служба "Зенита". – Нам же нужно не думать об этом, показать хорошую игру и добиться результата. Кто больше заслуживает, тот дальше и пройдет.

Напомним, матч "Бенфика" – "Зенит" состоится во вторник, 10 декабря, и пройдет на поле "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне, начало – в 23:00 по московскому времени.