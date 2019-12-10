Дидье Дешам продлил контракт со сборной Франции

Федерация футбола Франции (FFF) на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Дидье Дешамом. Новое соглашение с 51-летним специалистом действует до 2022 года.

Помощники французского специалиста Гай Стефан и Франк Равьо также продлили свои контракты на тот же срок.

Didier Deschamps a prolongé son contrat de 2 ans. Le sélectionneur des Bleus est lié à la FFF jusqu'en 2022. https://t.co/pRuYAvX1cs — FFF (@FFF) December 10, 2019

Напомним, Дешам возглавил сборную Франции летом 2012 года. Под его руководством команда провела 100 матчей, в которых одержала 65 побед, потерпела 17 поражений и 18 раз сыграла вничью. С Дешамом французы одержали победу на чемпионате мира 2018 в России.