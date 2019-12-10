На фоне обстрелов Донбасс готов к обмену пленными и разведению сторон

Итоги переговоров в Париже в Донецке и Луганске воспринимают сдержанно — в народных республиках рассчитывают на выполнение Киевом всех, в том числе и политических обязательств по Минским соглашениям. Впрочем, исполнять свою часть договоренностей Донбасс готов — там уже согласуют списки для обмена пленными с Киевом.

"Разговариваю с ним. Как ты там, мое солнышко? Целую, общаюсь", — говорит женщина.

Мать шахтёра, который ушёл в ополчение и попал в украинский плен, мечтает не фотографию, а его самого обнять.

Что мать может чувствовать? Переживаю, плачу, страдаю, молюсь. В храм хожу молюсь. Бог помог", — говорит она.

Узнав, что обмен пленными скоро — весь день плачет. Уже от радости. Таких матерей в Донбассе десятки, на украинской стороне тоже немало.

Народные республики с Киевом обменялись списками. Донбасс готов отдать 53 человека, Украина — 88. По формуле "всех установленных на всех установленных". Но списки ещё будут уточняться.

"Мы располагаем информацией ещё о 160 задержанных на территории Украины. Это списки ещё 2014, 2015, 2016 годов. Мы ждём ответа от украинской стороны, где находятся эти люди", — рассказала Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека в ДНР.

Контрольная дата обмена пленными — 24 декабря — названа в Париже. Донбасс к этой процедуре готов. Как готов и к разведению вооруженных сил.

Но в этом Украина не торопится. Минометные удары в том числе по жилым домам военные, подконтрольные киевским властям, наносили даже в день парижской встречи. За прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Понятно, почему вдоль линии разграничения подвалы и бомбоубежища — жилые.

Это одно из бомбоубежищ, где люди живут до сих пор все пять лет. Здесь на скамейках спальные места, на стене рядом с памяткой, как вести себя в случае чрезвычайной ситуации, маленькие иконы.

Люди здесь устали от войны и хотят, чтобы политики договорились. В Донецке и Луганске власти к этому готовы. В Киеве что-то тянут.

"Без прямых переговоров между сторонами конфликта, а это Киев, Донецк и Луганск, не получится полноценно урегулировать конфликт. Что касается разведения сил и средств, то мы разочарованы, потому что Украина ушла от договорённостей на уровне помощников лидеров "нормандского формата", где было договорено о полном разграничении сил", — подчеркнул Денис Пушилин, глава ДНР.

Вместо полного отвода повсеместно Украина предложила обезопасить ещё три участка. Мало. Но хоть что-то, так что в Донбассе согласны, и на ближайшей Минской встрече предложат свои варианты, где это делать.