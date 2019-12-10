Стал четвертым: Дональду Трампу предъявили обвинения по импичменту

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Вашингтон. Он проводит переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Позднее запланирована встреча Лаврова с президентом Дональдом Трампом, которого Нэнси Пелоси и компания планируют выселить из Овального кабинета уже к Рождеству. Это, по их мнению, своего рода подарок американцам. На 78 день борьбы демократов против Трампа, "архитекторы" его импичмента сформулировали-таки обвинительное заключение: "злоупотреблял властью, давил на Украину и препятствовал работе Конгресса".

До этой минуты обвинения в рамках процедуры импичмента в истории США предъявляли только трем из 45 президентов. Четвертый теперь стал Дональд Трамп.

"Я благодарна главам шести комитетов, которые помогли нам быть верными клятве", — благодарил спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Озвучить статьи, которые, по мнению демократов, тянут на досрочную отставку, спикер нижней палаты Нэнси Пелоси поручила Джеральду Надлеру. В его юридическом комитете накануне до позднего вечера утрясали формулировки.

"Президент использовал свою должность для получения личной выгоды, нанося ущерб национальным интересам", — сурово произносит председатель судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеральд Надлер.

В общем, собравшиеся под портретом Джорджа Вашингтона считают себя чуть ли не спасителями отечества.

"Мы находимся здесь сегодня потому, что злоупотребление президентом своей властью не оставляет нам иного выбора", — отважно заявляет председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

На вопросы конгрессмены, ведомые Пелоси, отвечать не стали. Чуть замешкавшись, с каменными лицами двинули мимо камер. Трамп же, выдержав паузу, открыл очередную серию твитов словами: "Охота на ведьм".

WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2019 г.

"Изворотливый Шифф — абсолютно коррумпированный политик. Выдумал ужасное и лживое заявление, зачитал его Конгрессу и объявил, что эти слова исходят от меня. Его поймали на этом, он был очень смущен, но не понес никакой ответственности за свой обман. Рано или поздно ему придется ответить!" – пообещал в своем твите президент США Дональд Трамп.

Горячие головы среди демократов, а таких не мало, предлагали не ограничиваться только двумя статьями, а дополнить их еще обвинениями из доклада Мюллера о мифическом российском вмешательстве. Но делать этого не стали. Ведь опирался спецпрокурор на мутное расследование ФБР, которое против Трампа в бюро запустили еще при Бараке Обаме. Доклад об этом накануне представил генеральный инспектор Минюста США. Расследование началось в прошлом 2018 году. Подняли более миллиона документов, провели сотни интервью.

"Отчет намного хуже, чем я мог себе представить. Что бы они сделали, если бы я не предпринял определенные шаги? И они могли бы добиться успеха. Это была попытка переворота", — обвинял заговорщиков президент США Дональд Трамп.

Оппоненты Трампа упирают на то, что инспектор указал на отсутствие политических мотивов у ФБР. Возможно, у бюро их действительно не было, но они точно были у тех, кто стоял за сценой.

Все началось с бывшего британского шпиона Кристофера Стилла, которого в 2015 году штаб Хиллари Клинтон нанял собирать компромат на республиканцев и персонально на Трампа. Из того досье в итоге выросло расследование ФБР.

Доклад показал, что сотрудники ФБР по меньше мере 17 раз манипулировали информацией, чтобы получить право на слежку. И продолжали ее даже после окончания предвыборной кампании, очевидно, готовясь к следующей. Как сейчас с импичментом.