Российский боксер Алоян завоевал золотой титул WBA

В Кемерове состоялся бой в весовой категории до 52,16 кг между россиянином Михаилом Алояном и представителем Панамы Роналом Батистой. На кону стоял золотой титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold). Его обладателем стал российский боксер.

Соперники провели на ринге все 12 раундов. Алоян одержал победу по очкам единогласным решением судей.

31-летний российский боксер дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. На его счету пять побед и одно поражение. Алоян является бронзовым призером Олимпиады-2012, а также двукратным чемпионом мира.