Путин готов избавить россиян от клейма снятой судимости

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о введении в законодательство понятия "уголовный проступок", чтобы негативный шлейф судимости за незначительные нарушения не тянулся за человеком всю жизнь.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства проинформировал общественность во время общения с региональными омбудсменами по правам человека.

Один из собеседников президента попросил обратить его на законопроект, который более года находится в Государственной думе, в котором вводится понятие "уголовный проступок".

В ответ Владимир Путин пообещал уточнить состояние документа и придать законопроекту необходимую динамику. Российский лидер отметил, что беседовал по этому поводу с председателем Верховного суда страны, обсуждая проблему, когда за человеком всю жизнь тянется судимость.

Президент полагает что, если проступок не представлял большой общественной опасности, надо "поступить таким образом, чтобы этот шлейф не тянулся за человеком всю жизнь".

Руководитель страны подчеркнул, что обычно при снятии судимости пишут об этом и это означает в документах, что она была, пообещав поработать с этой проблемой.