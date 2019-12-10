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Секс-скандалы 47 минут назад

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10 декабря 201920:59

Чемпиона Европы заподозрили в домогательствах к 13-летней девочке

EPA

Известный французский фигурист Морган Сипре, ставший чемпионом Европы-2019 в дуэте с Ванессой Джеймс, в ближайшее время может оказаться в местах не столь отдаленных. Его заподозрили в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней.

По информации USA Today, еще в декабре 2017 года 28-летний французский спортсмен отправил 13-летней фигуристке, с которой он тренировался во время подготовки к Олимпийским играм, фотографии своего полового члена. Это было сделано с его верифицированной страницы в Instagram.

В настоящее время организация SafeSport ведет расследование этого дела. Отмечается, что родители пострадавшей девочки долгое время хранили молчание, потому что подвергались давлению со стороны тренеров Сипре Сильвии Фонтана и Джона Циммермана.

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